L’Italia non si trova in guerra, ma sta lavorando attivamente per ridurre le tensioni in Medio Oriente. Il governo italiano sostiene i paesi del Golfo colpiti dall’Iran e si impegna in iniziative di de-escalation. Questa posizione è stata ribadita da un rappresentante politico durante un intervento pubblico a Roma. Nessun passaggio su eventuali azioni militari o implicazioni strategiche è stato menzionato.

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2026 "L’Italia non è in guerra, ma è impegnata con tutte le forze per la de-escalation in Medio Oriente e per il sostegno ai paesi del Golfo attaccati dall’Iran. Il governo italiano è anche in prima linea per la difesa delle nostre famiglie, delle nostre imprese, colpite dagli effetti economici di questo conflitto", così Deborah Bergamini esponente di Forza Italia, Durata: 0020 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 06-03-26 Crisi Medio Oriente Bergamini Italia non e in guerra, al lavoro per de escalation 0020 L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

