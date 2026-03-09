Rare Market a Firenze | vintage cibo e musica all’Ippodromo

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, l’Ippodromo del Visarno a Firenze ospiterà Rare Market, un evento dedicato a vintage, cibo e musica. La manifestazione si svolgerà su due giorni, offrendo uno spazio espositivo con prodotti artigianali e pezzi di seconda mano, accompagnato da momenti musicali e stand gastronomici. L’evento intende valorizzare il lavoro di artigiani e creativi locali.

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, l'Ippodromo del Visarno a Firenze si trasformerà in una vetrina unica dedicata al raro e all'artigianato di qualità. Rare Market aprirà i battenti dalle 11 alle 20, offrendo un ingresso accessibile a soli 3 euro per accedere a un'esperienza che mescola vintage selezionato, musica dal vivo e proposte gastronomiche. L'evento, nato dalla collaborazione tra Pimp My Vintage e Le Nozze di Figaro, promette di essere un punto di riferimento cerca oggetti unici e creatività autentica nel cuore della città. Un appuntamento che ridefinisce il valore dell'oggetto unico. Nel contesto di una Firenze sempre più affollata, questo mercato propone un'alternativa concreta alla logica dei consumi di massa.