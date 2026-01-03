Fiorentina | Kean arrivato al Viola Park Oggi allenamento con Vanoli In dubbio per la Cremonese
Alle 10:45 del 3 gennaio 2026, Moise Kean è arrivato al Viola Park e prenderà parte all’allenamento con il tecnico Paolo Vanoli. La sua presenza è in dubbio per la partita di domani contro la Cremonese al Franchi, in un momento importante della stagione della Fiorentina. La squadra si prepara con attenzione in vista di un match cruciale, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.
La Fiorentina ha fatto sapere, alle 10,45 di oggi, 3 gennaio 2026, che Moise Kean è arrivato al Viola Park e sarà a disposizione dell'allenatore, Paolo Vanoli, per l'allenamento in vista della delicatissima partita di domani, al Franchi, contro la Cremonese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Vanoli Fiorentina, arriva l’annuncio ufficiale della Viola: l’ex Torino già presente al Viola Park. Oggi il primo allenamento in vista del match col Genoa
Leggi anche: Fiorentina: Paratici al Viola Park il 5 gennaio. Con novità di mercato. Vanoli resta se batte la Cremonese
Fiorentina, Kean salta gli allenamenti per motivi familiari; Fiorentina, che succede con Kean: non si allena e non è a Firenze, tutti i retroscena; Vanoli, altro flop. Sorensen piega la Fiorentina: al Parma la sfida salvezza; Prima gara dei viola al Franchi nel 2026. La Fiorentina affronta la Cremonese.
Fiorentina, Kean ancora assente: le ultime verso la Cremonese - Prosegue la preparazione della Fiorentina, da ieri in ritiro al Viola Park per cercare di preparare al meglio la delicata partita con la Cremonese in programma domenica pomeriggio. fantacalcio.it
Fiorentina: mistero Kean. Non si è mai allenato in settimana. Ma Vanoli potrà farne a meno contro la Cremonese? Dodò: post con Solomon - Non si è allenato nemmeno ieri, Moise Kean, con i compagni di squadra. firenzepost.it
Kean, niente allenamento al Viola Park: l'attaccante della Fiorentina assente, il motivo - Nel gruppo guidato da Vanoli, reduce dal ko di Parma, non si è visto Moise Kean, assente per ragioni person ... tuttosport.com
SONDAGGIO VN – Fareste giocare #Kean domenica Maggioranza schiacciante #Fiorentina x.com
Moise #Kean tra rinascita e crisi: la scorsa stagione sotto #Palladino è stata solo un exploit isolato Analizziamo i dati del calo di rendimento dell'attaccante della #Fiorentina - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.