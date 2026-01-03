Alle 10:45 del 3 gennaio 2026, Moise Kean è arrivato al Viola Park e prenderà parte all’allenamento con il tecnico Paolo Vanoli. La sua presenza è in dubbio per la partita di domani contro la Cremonese al Franchi, in un momento importante della stagione della Fiorentina. La squadra si prepara con attenzione in vista di un match cruciale, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

La Fiorentina ha fatto sapere, alle 10,45 di oggi, 3 gennaio 2026, che Moise Kean è arrivato al Viola Park e sarà a disposizione dell'allenatore, Paolo Vanoli, per l'allenamento in vista della delicatissima partita di domani, al Franchi, contro la Cremonese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Kean arrivato al Viola Park. Oggi allenamento con Vanoli. In dubbio per la Cremonese

Leggi anche: Vanoli Fiorentina, arriva l’annuncio ufficiale della Viola: l’ex Torino già presente al Viola Park. Oggi il primo allenamento in vista del match col Genoa

Leggi anche: Fiorentina: Paratici al Viola Park il 5 gennaio. Con novità di mercato. Vanoli resta se batte la Cremonese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiorentina, Kean salta gli allenamenti per motivi familiari; Fiorentina, che succede con Kean: non si allena e non è a Firenze, tutti i retroscena; Vanoli, altro flop. Sorensen piega la Fiorentina: al Parma la sfida salvezza; Prima gara dei viola al Franchi nel 2026. La Fiorentina affronta la Cremonese.

Fiorentina, Kean ancora assente: le ultime verso la Cremonese - Prosegue la preparazione della Fiorentina, da ieri in ritiro al Viola Park per cercare di preparare al meglio la delicata partita con la Cremonese in programma domenica pomeriggio. fantacalcio.it