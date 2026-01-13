Fiorello commenta con ironia le recenti modifiche al palinsesto di Rai Radio 2, sottolineando la propria stabilità e l’assenza di timori da parte sua. Dopo l’annuncio di un ritorno previsto per il 17 gennaio, il programma

“Vi avevamo salutato nell’ultima puntata del 2025 dicendovi che saremmo tornati in onda il 17 gennaio, invece il 7 gennaio ci hanno comunicato che Rock And Roll Circus non sarebbe più tornato su Rai Radio2. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato con noi e a voi che ci avete ascoltato, sono stati 13 anni meravigliosi. A presto”, hanno scritto sui social i conduttori Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico. Una chiusura a sorpresa che ha stupito gli ascoltatori della seconda radio del servizio pubblico. Non l’unica novità del palinsesto invernale perché si è interrotta ieri anche la collaborazione tra Radio 2 ed Elenoire Casalegno, la conduttrice ha lasciato “Good Morning Radio 2” dopo il mancato accordo con la direzione per una nuova collocazione, probabilmente promessa in precedenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"In RaiRadio 2 stanno licenziando tutti, noi rimaniamo qua perché siamo intoccabili. Hanno paura di noi": l'ironia di Fiorello dopo le modifiche al palinsesto

