Durante una sessione al teatro Ariston, Sal Da Vinci ha mostrato a Tredici Pietro come eseguire un riscaldamento vocale corretto, dando indicazioni come

Aiutarsi anche dietro le quinte. Siparietto al teatro Ariston tra Sal Da Vinci e Tredici Pietro. Il primo ha insegnato al più giovane collega come fare un riscaldamento vocale coi fiocchi. "Spingi qua, mai qua", spiega il cantautore campano al figlio di Morandi. Il particolare training ha fatto rapidamente il giro del web.

© Ilfattoquotidiano.it - Sal Da Vinci fa riscaldare la voce a Tredici Pietro: “Spingi qua, mai qua”. Il training dietro le quinte – Video

