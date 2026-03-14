Un uomo di 83 anni è morto nel pomeriggio in un agriturismo alle campagne di Grosseto, lungo la strada dello Scopetone, dopo essere finito accidentalmente nella piscina a bordo di un trattore. L’incidente si è verificato intorno alle ore 15, e i soccorsi sono intervenuti prontamente, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

GROSSETO – Tragico incidente nel pomeriggio nelle campagne di Grosseto, lungo la strada dello Scopetone, dove un uomo di 83 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. L’anziano stava lavorando a bordo del proprio trattore nei pressi dell’agriturismo di famiglia quando, secondo le prime ipotesi degli inquirenti, s arebbe stato colto da un malore improvviso. La perdita di controllo del mezzo agricolo ha causato una carambola fatale, culminata con la caduta del trattore direttamente nella piscina della struttura. A scoprire l’accaduto è stato il figlio dell’uomo, che ha lanciato immediatamente l’allarme al 118 dopo aver visto il mezzo sommerso nell’acqua. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Finisce nella piscina dell’agriturismo con il trattore e muore: dramma a Grosseto

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