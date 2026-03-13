Un incidente si è verificato oggi in via Indipendenza a Bologna, dove un ciclista è rimasto con le ruote della bici nei binari del tram e ha perso l’equilibrio. L’uomo è caduto e si è ferito, venendo soccorso dai sanitari e trasportato in ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti per i rilievi di rito.

Bologna, 13 marzo 2026 – Finisce con le ruote della bici nei binari del tram e cade: ciclista soccorso in via Indipendenza e portato via in ambulanza. È accaduto nella tarda mattinata di oggi. L’uomo è rimasto a terra, ferito, circondato da una decina di cittadini che lo hanno assistito fino all’arrivo dei soccorritori. Accanto a lui, la mobike che stava utilizzando. Non è certo il primo episodio del genere che si registra in centro da quando sono spuntate le rotaie per il tram. Elena Foresti (FdI): “Difficile gestire a volte le ruote in presenza dei binari”. “Esprimiamo solidarietà e facciamo gli auguri di pronta guarigione al cittadino rimasto coinvolto in un brutto incidente in bicicletta a causa delle rotaie del tram – il commenta di Elena Foresti, consigliera FdI -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Altro incidente in centro: ciclista finisce con la bici nei binari del tram e resta ferito

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