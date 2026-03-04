Auto contro bici in via Gramizzi a Fidenza | ciclista ferito in ospedale

Poco dopo le 14 di mercoledì 4 marzo, in via Gramizzi a Fidenza, un'auto e una bicicletta sono entrate in collisione. Nel sinistro, il ciclista è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, che hanno gestito la situazione e prestato assistenza.

Poco dopo le ore 14 di mercoledì 4 marzo si è verificato un incidente stradale, che ha coinvolto un'auto e una bicicletta in via Gramizzi a Fidenza. Ad avere la peggio il ciclista, che è rovinato a terra sull'asfalto. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Il conducente del mezzo a due ruote è stato trasportato all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Le sue condizioni di salute sono di media gravità. Sul posto i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Lo schianto in A1 dopo il trasferimento di un detenuto nel carcere di Parma: tre agenti della Penitenziaria coinvolti nell'incidente mortale 🔗 Leggi su Parmatoday.it Auto investe bici tra via Conte di Ruvo e via Orazio, ciclista feritoUn uomo di circa 40 anni di nazionalità egiziana è ricoverato nell'ospedale “Santo Spirito” dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale che... Scontro auto-bici nel Mantovano: grave un ciclista, trasportato in elisoccorso in ospedaleL'incidente è avvenuto oggi a Sermide e Felonica, comune in provincia di Mantova. Contenuti e approfondimenti su Auto contro bici in via Gramizzi a.... Temi più discussi: Auto contro bici, il ciclista ricoverato in gravi condizioni al Maggiore; Bici contro un’auto, grave il ciclista: portato da Pegaso a Cisanello; Incidente in città. L’auto non si ferma. Giovane ciclista trasferito in ospedale; Ciclista investito da un’auto sulla Romana: in codice rosso al San Luca. Ennesimo incidente auto contro bicicletta: ciclista ricoveratoEnnesimo incidente auto contro bicicletta: ciclista ricoverato. Il sinistro è avvenuto questa mattina in via Addis Abeba. laprovinciadibiella.it Bici contro un’auto, grave il ciclista: portato da Pegaso a CisanelloCarrara, 1 marzo 2026 – È finita in ospedale la corsa di un ciclista che ieri mattina, poco dopo le 10,30, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un’auto finendo violentemente per ter ... lanazione.it La cosa è emersa da un normale controllo effettuato in strada: agli agenti non è sfuggita l’auto parcheggiata in sosta vietata proprio nelle vicinanze del municipio facebook Mentre tutte le Case, inclusa Volkswagen, inchiodano sui progetti per l'auto elettrica, Skoda (nel portafogli del Gruppo tedesco) persegue la realizzazione della sua fabbrica di batterie e si candida a diventare il principale produttore interno per le Bev. x.com