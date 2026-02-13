Finge di essere il nipote e chiede 3mila euro | arrestato 26enne

Il 26enne Giovanni Rizzo è stato arrestato ieri a Trani dopo aver tentato di convincere una anziana a consegnargli 3.000 euro con una telefonata-trappola. La vittima, un’anziana di 78 anni, aveva ricevuto una chiamata da un presunto nipote che chiedeva aiuto a causa di un incidente e spiegava di essere in difficoltà senza soldi. La donna, spaventata e sotto pressione, si era subito rivolta alle forze dell’ordine, che hanno intercettato Rizzo poco dopo il suo arrivo a casa dell’anziana con il denaro. La scena si è svolta nel pomeriggio, davanti agli occhi dei

La telefonata-trappola a un'anziana di Trani. Un copione ormai noto: un finto nipote in difficoltà, una richiesta urgente di denaro contante e la pressione psicologica per non dare tempo alla vittima di riflettere. Ma questa volta il piano è fallito. Tutto è iniziato con una telefonata al fisso di una donna ultra settantenne di Trani. Dall'altra parte della cornetta un giovane che, chiamandola "nonna", le ha raccontato di trovarsi in difficoltà e di aver bisogno di 3mila euro per ritirare un pacco a lui destinato. Poco dopo sono entrati in scena altri due complici: un sedicente "addetto alla consegna" e un presunto "direttore delle poste", che ha perfino fornito falsi codici alfanumerici da annotare.

