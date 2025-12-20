BALLANDO CON LE STELLE | GRAN FINALE DELLO SHOW PIÙ CULT DEL SABATO SERA
Quale sarà la coppia regina della ventesima edizione di “Ballando con le stelle”? La risposta sabato 20 dicembre dalle 21.25 in diretta su Rai 1 per la finalissima del dance show condotto da Milly Carlucci insieme a Massimiliano Rosolino. Ospite d’onore, Riccardo Cocciante, tra le voci più amate della musica italiana, che eseguirà “ Era già tutto previsto ” e “ Zingara ”, brano tratto da una delle opere popolari più famose al mondo “ Notre Dame de Paris ”. Un omaggio che celebra il ritorno in scena del capolavoro musicale firmato da Cocciante, a quasi 25 anni dal debutto al GranTeatro di Roma. Altro momento suggestivo sarà quello live con Lucio Corsi, artista fuori dagli schemi e narratore di storie poetiche, che regalerà al pubblico di Ballando il suo ultimo brano “ Notte di Natale ”, un inno all’amore che irrompe nella malinconia del vento freddo di dicembre. 🔗 Leggi su Bubinoblog
