Graziano Delrio difende la sua posizione e quella di altri dentro il Partito Democratico. Durante un convegno a Modena, l’ex presidente del Consiglio ha detto che i Riformisti sono riformisti, non moderati, e che nessuno sta pensando di lasciare il partito. Dopo le tensioni alla direzione nazionale, Delrio cerca di calmare gli animi: la pluralità e le minoranze, spiega, sono utili ai partiti. La minoranza critica con Schlein rimane, ma lui assicura che non ci sono piani di abbandono.

Addio al Pd? "Ma nooo, non esiste. La pluralità e le minoranze fanno bene ai partiti". Tra i principali promotori con Sandra Zampa de I Riformisti, la nuova corrente dem, Graziano Delrio – nel convegno organizzato ieri mattina a Modena dedicato alla povertà – prova a sopire i bollenti spiriti dopo i furori della direzione nazionale che ha cristallizzato una minoranza di partito critica con la segreteria Schlein. Organizzare una tappa a Modena, nella tana del presidente Bonaccini, è uno sgarbo all’europarlamentare, si vuole introdurre un tarlo nella trave maestra? "Ho parlato con Stefano – chiarisce Delrio – gli ho detto che siamo qui perché è la casa di Ermanno Gorrieri (partigiano e politico, ndr) e di Giulio Santagata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il partito Democratico ha perso parte delle sue radici e delle sue culture politiche originarie, secondo quanto affermato da Parla Zampa.

Nel contesto della politica internazionale, le decisioni prese da Iran, Pd e Avs di votare anche sulla risoluzione M5S evidenziano le diverse posizioni all’interno del centrosinistra.

