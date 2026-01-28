Verso le Comunali | il Partito democratico costituisce il gruppo per il programma elettorale

Il Partito Democratico ha iniziato a lavorare sul programma elettorale per le prossime Comunali a San Nicola la Strada. Durante la riunione di martedì, i dirigenti hanno formato il team che si occuperà di definire le proposte e le priorità per la città. Il lavoro prosegue senza sosta, mentre si avvicinano le consultazioni che potrebbero cambiare volto al Comune.

L'attenzione sarà concentrata su iniziative concrete e progetti che possano rispondere ai bisogni dei cittadini, rafforzando la presenza del partito sul territorio Prosegue il lavoro del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni comunali. Nella consueta riunione del martedì, il gruppo dirigente del Pd ha dato vita al team che elaborerà il programma elettorale per la città di San Nicola la Strada. Il gruppo di lavoro avrà il compito di definire la proposta programmatica del partito, con l'obiettivo di condividerla e migliorarla successivamente insieme agli altri membri della coalizione.



