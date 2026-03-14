Fidenza | 4 arresti 12 anni di carcere per il 42enne

Nelle ultime settimane, i Carabinieri di Fidenza hanno arrestato quattro persone, emettendo cinque provvedimenti restrittivi e condannando un uomo a 12 anni di carcere. L’operazione ha coinvolto diverse persone e si è conclusa con l’esecuzione di misure cautelari. Le autorità hanno portato avanti un’azione mirata per contrastare un’attività criminale nella zona.

Nelle ultime settimane, i Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno portato a termine un’azione mirata che ha consentito l’esecuzione di cinque provvedimenti restrittivi nei confronti di quattro individui. L’operazione ha portato all’arresto immediato e alla traduzione in carcere di questi soggetti, tutti già destinatari di condanne definitive non ancora scontate. L’intervento si è concentrato su profili criminali eterogenei, accomunati dalla necessità di espiazione delle pene comminate dai tribunali competenti. I militari hanno rintracciato le persone coinvolte, superando la misura dell’affidamento o degli arresti domiciliari precedentemente concessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fidenza: 4 arresti, 12 anni di carcere per il 42enne Articoli correlati Blitz dei carabinieri a Fidenza, arrestati quattro condannati: un 42enne deve scontare 12 anni di carcereNelle ultime settimane, i Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno condotto una capillare operazione di controllo del territorio che ha portato... Leggi anche: Tenta il suicidio in carcere a Bari: 42enne imputato per l’omicidio della madre è in fin di vita