Un uomo di 42 anni, finito in carcere a Bari per l’omicidio della madre, ha tentato di togliersi la vita. È stato trovato in fin di vita nella sua cella e ora si trova in condizioni critiche al Policlinico. La vicenda ha sconvolto i familiari e riapre il dibattito sulla salute mentale dei detenuti.

L’uomo, originario del Brindisino, è ricoverato al Policlinico. A processo davanti alla Corte d’assise per la morte della madre 71enne L’episodio risale a domenica 1º febbraio. L’uomo è detenuto nel penitenziario del capoluogo pugliese mentre è in corso il processo a suo carico davanti alla Corte d’assise di Brindisi. L'imputato è accusato di aver ucciso la madre 71enne. Secondo l’impostazione accusatoria, l’avrebbe aggredita e poi data alle fiamme. I fatti risalgono al settembre 2023, quando l’uomo fu arrestato poche ore dopo il delitto. Il procedimento penale è tuttora in corso. L’ultima udienza si è tenuta a gennaio, quando il capo d’imputazione è stato riformulato.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Bari Carcere

Alberto Villani, 42 anni, ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Bari.

Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da circa cinque metri mentre tentava di entrare in un edificio attraverso una finestra, ignorando l’assenza delle chiavi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bari Carcere

Argomenti discussi: Tenta il suicidio mentre è in corso una diretta Rai: 38enne salvato dalla polizia locale sul ponte Spizzichino; Imputato per l’omicidio della madre, tenta il suicidio in carcere: è gravissimo; Tenta il suicidio a Roma durante la diretta del Tg Rai, 38enne salvato dalla polizia sul ponte Spizzichino; Tenta il suicidio in carcere a Bari: 42enne imputato per l’omicidio della madre è in fin di vita.

Tenta il suicidio in carcere a Bari: 42enne imputato per l’omicidio della madre è in fin di vitaL’uomo, originario del Brindisino, è ricoverato al Policlinico. A processo davanti alla Corte d’assise per la morte della madre 71enne ... baritoday.it

Femminicidio Kamenova, l’ex compagno tenta il suicidio in carcereCIVITAVECCHIA – Si è svolta questa mattina, davanti alla Corte d’Assise di Roma, la prima udienza del processo per il femminicidio di Teodora Petrova Kamenova, uccisa il 15 maggio 2025 in zona mercato ... civonline.it

Imputato per l'omicidio della madre, tenta il suicidio in carcere: Ã¨ gravissimo - facebook.com facebook

Rimini, 25enne tenta il suicidio, salvata dalla polizia ferroviaria x.com