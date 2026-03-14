Blitz dei carabinieri a Fidenza arrestati quattro condannati | un 42enne deve scontare 12 anni di carcere

Nelle ultime settimane, i Carabinieri di Fidenza hanno avviato una serie di controlli che hanno portato all’arresto di quattro persone. Durante l’operazione sono stati eseguiti cinque provvedimenti restrittivi, tra cui un uomo di 42 anni condannato a 12 anni di carcere. L’intervento ha coinvolto diverse zone della città e ha visto l’impiego di forze dell’ordine per garantire l’esecuzione delle misure.

Nelle ultime settimane, i Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno condotto una capillare operazione di controllo del territorio che ha portato all'esecuzione di cinque provvedimenti restrittivi a carico di quattro persone. I militari dell'Arma hanno rintracciato e arrestato i destinatari, trasferendoli tempestivamente nelle strutture carcerarie per l'espiazione delle rispettive pene. L'attenta attività investigativa ha permesso di ricostruire e chiudere il cerchio su profili criminali molto diversi tra loro, tutti però accomunati dalla necessità di scontare condanne definitive: il 25 febbraio, i Carabinieri hanno rintracciato un 39enne di origine albanese, domiciliato a Parma ma attivo nel fidentino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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