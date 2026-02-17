Savogna d’Isonzo incidente tra furgone e motocarro | conducente estratto dai vigili del fuoco dinamica in corso

Un incidente a Savogna d’Isonzo, causato da uno scontro tra un furgone e un motocarro ribaltato, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente rimasto incastrato. La collisione si è verificata nel pomeriggio lungo la strada principale, quando il motocarro ha perso stabilità e si è ribaltato, bloccando il passaggio. I soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare la persona all’interno del veicolo, che ora si trova sotto osservazione.

Incidente a Savogna d'Isonzo: Conducente Estratto da un Motocarro Ribaltato. Un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Savogna d'Isonzo, in provincia di Gorizia, ha visto coinvolti un motocarro e un furgone. Il conducente del motocarro è rimasto incastrato nel suo veicolo, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per un'operazione di estrazione complessa. L'incidente è scaturito intorno alle ore 11:00 del 16 febbraio 2026, e le condizioni del conducente, pur inizialmente preoccupanti, non destano al momento particolari allarmi. Dinamica dell'Incidente e Soccorsi Immediati. L'allerta è scattata poco dopo le 11:00 di oggi, quando la centrale operativa dei soccorsi ha ricevuto numerose segnalazioni riguardanti un impatto tra un motocarro e un furgone sulla strada provinciale. GORIZIA. INCIDENTE STRADALE Alle ore 11 circa di oggi 16 febbraio 2026 una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta in località Gabria, nel comune di Savogna D'Isonzo (GO), per un'incidente stradale tra un furgoncino e un piccol