festival della versiliana arisa nella rosa dei big

La Fondazione Versiliana annuncia la partecipazione di Arisa al prossimo Festival della Versiliana, che si terrà alla 47ª edizione. La cantante sarà tra gli artisti principali che saliranno sul palco durante l’evento, confermando ancora una volta l’interesse verso il cartellone di quest’anno. L’annuncio arriva in vista delle date ufficiali del festival, che si svolgerà nella località toscana.

La Fondazione Versiliana mette a segno un altro "colpo" in vista della 47^ del Festival annunciando la presenza sul palco di Arisa (nella foto). La cantante, reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con "Magica favola" – tra i cinque finalisti in gara – dopo i sold out dei concerti di Roma e Milano ha fissato infatti le prime date del suo tour estivo. La tappa al teatro all’aperto della Versiliana è in programma il 7 agosto a cura di Live emotion group (Leg). Le prevendite sono partite ieri pomeriggio su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Sul palco della Versiliana Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico, da "Sincerità" (con cui si fece conoscere al grande pubblico) a "La notte", fino a "Controvento" con cui si aggiudicò il Festival di Sanremo nel 2014. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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