Sanremo 2026 il Festival parte dal green carpet | i 30 Big sfilano tra fiori fan e quell’aria da notte prima degli esami | da Arisa a Tommaso Paradiso

Sanremo 2026 ha preso il via con il tradizionale green carpet, quando i 30 Big in gara hanno sfilato tra fiori e applausi lungo Corso Matteotti. La presenza di fan entusiasti e le prime reazioni degli artisti hanno creato un’atmosfera carica di aspettative. Tra debutti e ritorni, l’evento ha già mostrato un pubblico in fermento. La serata prosegue con le esibizioni e le prime parole degli interpreti.

Da Tommaso Paradiso a Chiello, da Serena Brancale a Fulminacci. E poi ancora: Ditonellapiaga, Fedez, Marco Masini, Leo Gassmann, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luché, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta, Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA, Aka7even, Dargen D’Amico, Levante e Patty Pravo. I cantanti arrivano uno alla volta, ognuno con i tradizionali fiori di Sanremo tra le mani. Un gesto rituale che resiste a ogni evoluzione del Festival. C’è chi attraversa la passerella veloce, chi si ferma a salutare, chi appare visibilmente emozionato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei Big in gara

