Festa grande all' Accademia per i vent' anni di attività | 200 acrobati italiani si ritrovano a Cesenatico
Nell’anno in cui taglia il traguardo dei vent’anni di attività, l’Accademia Acrobatica di Cesenatico rafforza il proprio ruolo tra le strutture più rilevanti in Italia per le discipline sportive legate alla ginnastica e all’acrobatica.Da sabato 27 a martedì 30 dicembre, il centro sportivo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Festa grande all'Accademia per i vent'anni di attività: 200 acrobati italiani si ritrovano a Cesenatico - L’iniziativa riunisce atlete e atleti di ogni livello insieme ai tecnici per un percorso di formazione e crescita guidato da Giampaolo Ciavolella, responsabile tecnico nazionale e selezionatore delle ... cesenatoday.it
