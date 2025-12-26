Nell’anno in cui taglia il traguardo dei vent’anni di attività, l’Accademia Acrobatica di Cesenatico rafforza il proprio ruolo tra le strutture più rilevanti in Italia per le discipline sportive legate alla ginnastica e all’acrobatica.Da sabato 27 a martedì 30 dicembre, il centro sportivo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Festa grande all'Accademia per i vent'anni di attività: 200 acrobati italiani si ritrovano a Cesenatico

Leggi anche: Poggibonsi: festa Trony. Per i vent’anni di attività previste nuove assunzioni

Leggi anche: Vent’anni tra laboratori e attività di educazione alla lettura: Barbablù festeggia 20 anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Vent’anni di musica e Traguardi: La Start Music Academy Celebra il suo Ventennale allo Smav.

Festa grande all'Accademia per i vent'anni di attività: 200 acrobati italiani si ritrovano a Cesenatico - L’iniziativa riunisce atlete e atleti di ogni livello insieme ai tecnici per un percorso di formazione e crescita guidato da Giampaolo Ciavolella, responsabile tecnico nazionale e selezionatore delle ... cesenatoday.it