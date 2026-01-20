Nautica il futuro di Ferretti | Kkcg lancia un’opa parziale operazione da 52 milioni di azioni
Kkcg ha annunciato un’opa parziale su Ferretti Group, coinvolgendo 52 milioni di azioni. L’operazione si inserisce nel contesto di una crescente attenzione sulla governance e sulle strategie future dell’azienda, con l’assemblea degli azionisti prevista a maggio. Questa mossa rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e consolidamento del gruppo nel settore nautico, segnando un momento di attenzione e potenziali cambiamenti per gli azionisti e il mercato.
Il gruppo ceco Kkcg Maritime ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria su un massimo di 52.132.861 azioni della società, con l’obiettivo di incrementare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale Si accende la sfida intorno a Ferretti Group in vista dell’assemblea degli azionisti prevista per maggio. Il gruppo ceco Kkcg Maritime ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria su un massimo di 52.132.861 azioni della società, con l’obiettivo di incrementare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Banco Desio lancia Opa su SCM (10 milioni di capitalizzazione), prezzo a 4,61 euro e premio del 2,4%, azioni in risalita a 4,56
Leggi anche: Banco Desio lancia Opa su SCM (10 milioni di capitalizzazione), prezzo a 4,61 euro e premio del 2,4%, azioni in risalita a 4,56
Confindustria Nautica, il mare nel futuro - All’Assemblea dei soci di ieri, oltre al bilancio, approvato con segnali di ulteriore crescita per il fatturato del comparto, è stato presentato un orizzonte futuro di scenari politici, industriali ed ... ilnautilus.it
Torqeedo, il futuro della nautica e partnership boot Dusseldorf - "Ci auguriamo che vi unirete a noi per scoprire come Torqeedo si è evoluta da pioniere a leader del settore quando visiterete il ... pressmare.it
Michele Conti. . Una palancola alla volta, costruiamo il futuro del Canale dei Navicelli. Un investimento da 30 milioni di euro per la nautica, per il lavoro, per #Pisa. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.