Nautica il futuro di Ferretti | Kkcg lancia un’opa parziale operazione da 52 milioni di azioni

Kkcg ha annunciato un’opa parziale su Ferretti Group, coinvolgendo 52 milioni di azioni. L’operazione si inserisce nel contesto di una crescente attenzione sulla governance e sulle strategie future dell’azienda, con l’assemblea degli azionisti prevista a maggio. Questa mossa rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e consolidamento del gruppo nel settore nautico, segnando un momento di attenzione e potenziali cambiamenti per gli azionisti e il mercato.

