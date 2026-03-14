Ferrari tensione Leclerc-Hamilton in Cina Il sorpasso che fa infurirare Charles

Durante l'evento Ferrari a Shanghai, si è verificato un momento di tensione tra Leclerc e Hamilton. In particolare, Charles Leclerc si è infuriato per un sorpasso di Hamilton che si è svolto durante la manifestazione. L'incidente ha suscitato discussioni tra i presenti, creando un episodio di nervosismo tra i due piloti. La scena è stata notata da testimoni e ha attirato l'attenzione sui social.

(Adnkronos) – Nella festa Ferrari di Shanghai c'è stato anche spazio per qualche momento di tensione. Oggi, sabato 14 marzo, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto la gara Sprint del Gran Premio della Cina, dientro all'imprendibile Mercedes di George Russell. In una gara praticamente perfetta, i due piloti hanno dato vita a un duello leale ma con qualche rischio, soprattutto durante la battaglia per il secondo posto. Al nono giro dei 19 previsti infatti, Hamilton prova a sorpassare Leclerc prima allargandosi sull'esterno e poi stringendo la traiettoria per tagliare la strada al monegasco. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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