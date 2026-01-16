Ferrari rimescolamento tecnico verso il 2026 | ingegneri dal WEC alla F1 e silenzio tecnico per accelerare lo sviluppo
Ferrari si prepara al 2026 con un rinnovamento tecnico e organizzativo, trasferendo ingegneri dal WEC alla F1 e adottando un “silenzio tecnico” per accelerare lo sviluppo. In attesa dei test di Barcellona e del nuovo regolamento, la squadra mira a migliorare la collaborazione tra i reparti e la chiarezza delle responsabilità, favorendo un approccio più efficiente e strategico verso le sfide future.
In attesa dei test di Barcellona e con il grande cambio regolamentare del 2026 sempre più vicino, la Scuderia Ferrari sta mettendo mano a un riassetto organizzativo mirato: una “rivoluzione metodica” che punta a rendere più fluido il lavoro tra i reparti e più chiara la catena di responsabilità. La direzione impressa dal Team Principal Frédéric Vasseur e dal Direttore Tecnico Loïc Serra mira a costruire un clima definito internamente come “silenzio tecnico”: meno attriti, meno sovrapposizioni, meno zone grigie nel processo decisionale. L’obiettivo è semplice e ambizioso allo stesso tempo: arrivare al 2026 con una struttura più efficiente, capace di prendere decisioni più rapidamente e di trasformare le scelte tecniche in prestazioni, senza dispersioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
