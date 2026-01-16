Ferrari rimescolamento tecnico verso il 2026 | ingegneri dal WEC alla F1 e silenzio tecnico per accelerare lo sviluppo

Ferrari si prepara al 2026 con un rinnovamento tecnico e organizzativo, trasferendo ingegneri dal WEC alla F1 e adottando un “silenzio tecnico” per accelerare lo sviluppo. In attesa dei test di Barcellona e del nuovo regolamento, la squadra mira a migliorare la collaborazione tra i reparti e la chiarezza delle responsabilità, favorendo un approccio più efficiente e strategico verso le sfide future.

