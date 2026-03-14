L’autopsia di Daniela Zinnanti, uccisa a Messina dal suo ex compagno, ha rivelato che è stata tramortita prima di ricevere trenta coltellate. L’uomo, denunciato in passato, ha agito durante un episodio violento che si è concluso con il decesso della donna. La scena si è svolta in un appartamento della città, dove sono stati trovati i segni evidenti di un’aggressione sanguinaria.

Santino Bonfiglio ha tramortito l’ex colpendola alla nuca, prima di ucciderla con 30 fendenti. È quanto emerso dall’autopsia sul corpo di Daniela Zinnanti, la 50enne uccisa a coltellate a Messina dall’ex compagno. Sul 67enne reo confesso gli inquirenti hanno scoperto un precedente tentato omicidio nei confronti di un’altra donna. L’autopsia su Daniela Zinnanti Secondo quanto rilevato nell’autopsia effettuata dal medico legale Alessio Asmundo, Daniela Zinnanti avrebbe cercato di difendersi con le mani dalla furia di Santino Bonfiglio, che si è scagliato contro di lei colpendola con decine di coltellate. L’esame autoptico sul corpo della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, l'autopsia: tramortita e uccisa con 30 coltellate da Bonfiglio

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