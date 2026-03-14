Daniela Zinnanti tramortita prima di essere uccisa con 30 coltellate dall’ex

Una donna è stata prima colpita e poi uccisa con circa trenta fendenti dall’ex partner. Secondo quanto riferito, l’uomo l’ha tramortita e successivamente le ha inferto numerosi colpi mentre cercava di proteggersi con le mani. L’episodio si è verificato in un luogo non specificato, dove la vittima ha subito l’aggressione fatale.tIl fatto è stato riportato da fonti di stampa.