Daniela Zinnanti tramortita prima di essere uccisa con 30 coltellate dall’ex
Una donna è stata prima colpita e poi uccisa con circa trenta fendenti dall’ex partner. Secondo quanto riferito, l’uomo l’ha tramortita e successivamente le ha inferto numerosi colpi mentre cercava di proteggersi con le mani. L’episodio si è verificato in un luogo non specificato, dove la vittima ha subito l’aggressione fatale.tIl fatto è stato riportato da fonti di stampa.
(Adnkronos) – Prima l'ha tramortita e poi l'ha accoltellata a morte, con decine di fendenti, mentre la donna provava a difendersi con le mani. E' morta così Daniela Zinnanti, la 50enne di Messina uccisa dall'ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, lunedì scorso. E' quanto emerge dall'autopsia eseguita oggi all'ospedale Papardo di Messina. L'esame autoptico è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, confessa l'ex compagno: era ai domiciliari con il braccialetto elettronicoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel...
Messina, 50enne Daniela Zinnanti uccisa con decine di coltellate nella sua casa, arrestato ex compagno Santino Bonfiglio - VIDEOL'uomo, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro la persona, avrebbe utilizzato un coltello con un manico nero...
Aggiornamenti e notizie su Daniela Zinnanti
Daniela Zinnanti, i risultati dell’autopsia: 30 coltellate, tramortita prima di essere uccisa dall’exDaniela Zinnanti Prima l’ha tramortita e poi l’ha accoltellata a morte, con decine di ... msn.com
Femminicidio di Messina: la vittima prima tramortita e poi accoltellata 30 volteDaniela Zinnanti, la donna uccisa dall'ex compagno Santino Bonfiglio lunedì scorso, avrebbe provato a difendersi prima di morireIl femminicidio di Messina: Daniela prima tramortita e poi accoltellata ... ilsicilia.it