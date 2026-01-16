Jazz Red Records inaugura il 2026 con l’esordio di Jordan Williams

Red Records apre il 2026 con il nuovo album di Jordan Williams, intitolato

Roma, 16 gen. (askanews) – L’ha chiamato Playing By Ear, ma funzionerebbe benissimo aggiungere By Heart, perché le architetture di questa musica stanno tutte dentro l’idea di un viaggio sentimentale tra radici e visioni. Da oggi è negli store in cd e sulle piattaforme online. Jordan Williams, giovane e roccioso pianista di Philadelphia (n. 1996), ha scelto la Red Records per il suo debutto discografico. L’album – si legge in un comunicato – è stato registrato con alcuni dei top player del jazz statunitense: Jeff “Tain” Watts, Nat Reeves, Wallace Roney Jr. Nella sua ispirazione ricorrono stilemi contrappuntistici classici (da Bach a Haydn), prima passione di Williams, e riconcettualizzazioni delle songs della tradizione americana blues, gospel, jazz. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

