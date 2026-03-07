Da sabato scorso, con l'inizio del conflitto tra Usa-Israele e Iran, il pubblico ha aumentato del 50% l'uso di televisioni, web e dispositivi mobili durante le ore notturne. A questo si aggiunge l'aumento degli ascolti di canali all-news come Sky Tg24, dove si concentra la copertura dell'evento. La diffusione delle notizie si riflette in un incremento di visualizzazioni e traffico digitale.

Vi proponiamo Tele.raccomando la rubirca del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (Sky Tg24) A partire da sabato scorso, quando ha avuto inizio il conflitto fra Usa-Israele e Iran, il consumo televisivo notturno, ma pure via web e device, ha avuto un incremento del 50%. In momenti di calma lo share delle all-news si aggira attorno al 2% ma in questi giorni è schizzato fino al 3% trainato anche dagli ascolti monstre del day time che in alcuni casi hanno proiettato Sky Tg24 a picchi del 5% con oltre 350mila spettatori. Fin da subito il canale diretto da Fabio Vitale ha rafforzato la copertura informativa nelle ore notturne per seguire in tempo reale gli sviluppi della crisi garantendo collegamenti con i corrispondenti per assicurare un presidio costante anche durante la notte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Con la guerra vincono le all-news

