Federicus 2026 | la rievocazione sposta ad ottobre per i

La rievocazione Federicus ad Altamura è stata spostata e si terrà dal 2 al 4 ottobre del 2026, invece che a fine aprile come negli anni precedenti. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori e riguarda il cambiamento delle date della manifestazione prevista per quest’anno. La modifica delle date interessa l’intero evento e coinvolge tutte le attività previste durante le tre giornate.

La rievocazione Federicus ad Altamura non si svolgerà come di consueto a fine aprile, ma sarà rinviata ai giorni 2, 3 e 4 ottobre del 2026. Questa modifica calendariale è dettata dalla necessità di gestire i cantieri di riqualificazione finanziati dal Pnrr che stanno interessando il centro storico della cittadina murgiana. I lavori di ripavimentazione e ammodernamento delle strade e piazze abitualmente dedicate all’evento impongono uno spostamento temporale per garantire la sicurezza totale di visitatori, figuranti e artisti coinvolti nella manifestazione. La decisione, presa in collaborazione tra l’associazione organizzatrice Fortis Murgia e l’amministrazione comunale, mira a preservare lo spirito magico dell’iniziativa senza compromettere la qualità dell’esperienza storica offerta al pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federicus 2026: la rievocazione sposta ad ottobre per i Articoli correlati Altamura, slitta Federicus 2026: la rievocazione medievale cambia dataNon si terrà come di consueto a fine aprile, ma nel mese di ottobre: la scelta legata alla presenza di cantieri Pnrr nel centro storico La... WEC, posticipata ad ottobre la 1812km del QatarACO e FIA hanno confermato ufficialmente che la 1812km del Qatar valida per il Mondiale Endurance si svolgerà nel fine settimana del 24 ottobre con... Contenuti e approfondimenti su Federicus 2026 la rievocazione sposta... Discussioni sull' argomento Federicus 2026: dal 2 al 4 ottobre torna la festa medievale della Città di Altamura; Federicus slitta in autunno: l’edizione 2026 si terrà dal 2 al 4 ottobre; Cosenza ritrova le sue radici: la Fiera di San Giuseppe tra Federico II e Bernardino Telesio; ‘Sui passi di Federico II’, totem interattivi per far conoscere la storia della Foggia federiciana. Federicus slitta in autunno: l’edizione 2026 si terrà dal 2 al 4 ottobreLa rievocazione medievale di Altamura cambia eccezionalmente periodo per i lavori di riqualificazione del centro storico finanziati dal PNRR ... trmtv.it