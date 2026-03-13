wec posticipata ad ottobre la 1812km del qatar

L’evento WEC, la 1812km del Qatar, è stato ufficialmente posticipato a ottobre. ACO e FIA hanno comunicato che la corsa si terrà nel fine settimana del 24 ottobre, con un intervallo di due settimane rispetto alla gara di 8 ore in Bahrain. La decisione è stata confermata nelle ultime ore.

ACO e FIA hanno confermato ufficialmente che la 1812km del Qatar valida per il Mondiale Endurance si svolgerà nel fine settimana del 24 ottobre con due settimane di stacco rispetto alla 8h del Bahrain. L’evento, originariamente inserito a fine marzo e valido come primo atto del FIA WEC 2026, è stato rinviato settimana scorsa in seguito alla guerra che si sta vivendo in Medio Orient e. Imola accoglierà quindi come già detto l’opening round domenica 19 aprile. La sfida sarà preceduta il 14 dal Prologo, il test collettivo ufficiale che vedrà per la prima volta in stagione in azione contemporaneamente le Hypercar e le LMGT3. Il programma del FIA WEC 2026 avrà come ricordiamo otto appuntamenti: dopo l’Italia sono previste le tappe d i Spa-Francorchamps (Belgio), Le Mans (Francia), San Paolo (Brasile), COTA (USA) e Fuji (Giappone). 🔗 Leggi su Oasport.it

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