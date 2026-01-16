Unicredit si tira fuori dal risiko | Montepaschi non ci interessa

Unicredit ha confermato di non essere interessata a partecipare alla trattativa riguardante Montepaschi. La banca ha smentito le voci di un accordo da cinque miliardi con Delfin per il 17,5% del gruppo senese, chiarendo così la propria posizione e evitando interpretazioni errate sulle sue intenzioni future.

Smentita la trattativa da cinque miliardi con Delfin per il 17,5% del gruppo senese. Unicredit mette un punto fermo. Nega ogni interesse sulla partecipazione del 17,5% che Delfin, la cassaforte degli eredi Del Vecchio possiede in Mps. Definisce le indiscrezioni «pura invenzione». Piazza Affari risponde con quello che sa fare meglio: separa, pesa, giudica. Con un verdetto immediato. Il titolo di piazza Gae Aulenti sale dell’1,4% a 72,4 euro, quello di Montepaschi scivola dell’1,3% a 9,2 euro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Unicredit si tira fuori dal risiko: «Montepaschi non ci interessa» Leggi anche: Unicredit mette sul tavolo 5 miliardi per un bel pezzo di Montepaschi Leggi anche: Intesa Sp centra gli obiettivi. "Restiamo fuori dal risiko" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Risiko banche: Delfin–UniCredit, la vera partita su BPM e Generali. Unicredit si tira fuori dalle speculazioni sull’acquisto della quota Delfin in Mps - La nota della banca: il ruolo del team interno dedicato alle operazioni di m&a è di valutare tutte le opzioni. milanofinanza.it

Unicredit spegne le voci su Mps: il risiko visto allo specchio - La smentita secca sull’interesse per la quota Delfin a Siena smonta settimane di rumors e riporta il dibattito sui fondamentali: prezzi troppo alti, poche sinergie e capitali da preservare. ilfoglio.it

#Unicredit si tira fuori dalle speculazioni sull’acquisto della quota #Delfin in Mps ma non smentisce eventuali «interlocuzioni» sulla partita x.com

UniCredit ha smentito le voci su un suo coinvolgimento nel dossier #Mps, precisando che non esiste alcuna operazione concreta in corso, pur ammettendo che il gruppo guidato dal CEO Andrea Orcel valuta regolarmente opportunità di fusioni e acquisizioni - facebook.com facebook

