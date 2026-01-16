Unicredit si tira fuori dal risiko | Montepaschi non ci interessa
Unicredit ha confermato di non essere interessata a partecipare alla trattativa riguardante Montepaschi. La banca ha smentito le voci di un accordo da cinque miliardi con Delfin per il 17,5% del gruppo senese, chiarendo così la propria posizione e evitando interpretazioni errate sulle sue intenzioni future.
Smentita la trattativa da cinque miliardi con Delfin per il 17,5% del gruppo senese. Unicredit mette un punto fermo. Nega ogni interesse sulla partecipazione del 17,5% che Delfin, la cassaforte degli eredi Del Vecchio possiede in Mps. Definisce le indiscrezioni «pura invenzione». Piazza Affari risponde con quello che sa fare meglio: separa, pesa, giudica. Con un verdetto immediato. Il titolo di piazza Gae Aulenti sale dell’1,4% a 72,4 euro, quello di Montepaschi scivola dell’1,3% a 9,2 euro. 🔗 Leggi su Laverita.info
