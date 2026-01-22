Meloni si allontana temporaneamente dal Board di Trump, mentre Tajani e Giorgetti evidenziano la necessità di ulteriori analisi legali. La decisione, annunciata già al mattino, riflette una posizione cautelativa e prudente da parte dei rappresentanti italiani, in un contesto politico e internazionale complesso. La vicenda rimane sotto osservazione, con possibili sviluppi futuri legati alle valutazioni giuridiche e alle dinamiche diplomatiche.

Tajani e Giorgetti anticipano l’andazzo sin dal mattino. «Il Board of Peace? Servono approfondimenti giuridici», informa il primo. «Credo che ci siano dei problemi», aggiunge il secondo. L’Italia non firmerà oggi a Davos il Board di Trump. La premier e il capo dello Stato ieri si sono sentiti, hanno affrontato la questione e alla fine, parola di palazzo Chigi, hanno trovato «massima sintonia». Almeno per il momento non si firma e punto. È QUASI CERTO dunque che la premier non presenzierà alla cerimonia, anche se il problema a palazzo Chigi se lo sono posto. Un po’ per non turbare i rapporti col permaloso Donald ma anche per segnare la distanza dalla posizione molto più polemica di Macron e Merz, che ieri ha declinato l’invito a entrare nel cartello del presidente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni si tira fuori dal Board di Trump, almeno per ora

Meloni deve tenere l'Italia fuori dal Board of Peace di Trump per via dell'articolo 11 della CostituzioneL'Italia potrebbe evitare di partecipare al Consiglio di Pace per Gaza, promosso dagli Stati Uniti, per rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

Leggi anche: Il Governo Meloni tira fuori Roma Capitale dal debito con un emendamento da oltre 500 milioni di euro

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Meloni in Egitto per la pace a Gaza, la stretta di mano con Trump

Argomenti discussi: Meloni si tira fuori dal Board di Trump, almeno per ora; Putin sarà nel Board per Gaza. Trump invita anche il Papa, il Vaticano: Valutiamo - L'Arabia Saudita e altri otto Paesi parteciperanno al Board di Trump; Gli Usa e noi, quella miscela di declino e sudditanza; Occupazione CasaPound, Piantedosi frena sulla regolarizzazione: Non è affare del ministero.

Board per Gaza, Meloni: Sull'adesione c'è un problema costituzionale. Trump invita anche il PapaA presiedere il Board of Peace (approfondisci qui) nato come soluzione alla ricostruzione della Striscia di Gaza e di pace nell'intera Regione, è il presidente americano. Nella lista dei membri nomina ... msn.com

Antonio Polito: Meloni è sempre più volpe e sempre meno tigreIntervista all'editorialista del Corriere della Sera: La premier su sicurezza, industria e crescita ha dovuto ammettere che serve un cambio di ... huffingtonpost.it

Il docente universitario sulle politiche della Casa Bianca: «Il presidente americano ha neutralizzato il Congresso, non riconosce né il potere giudiziario né quello della società civile. Meloni Con lui tira a campare». - facebook.com facebook