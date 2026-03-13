EA Sports ha lanciato una nuova versione di SBC FUT Birthday dedicata a Bukayo Saka, il giovane talento dell’Arsenal. In occasione del suo 26° compleanno, il giocatore riceve una carta speciale con un punteggio di 91. Questa promozione permette ai giocatori di ottenere il suo oggetto in-game, celebrando così l’anniversario del calciatore.

EA Sports celebra il compleanno di Ultimate Team portando l’idolo dell’Arsenal a un livello superiore. Questa versione FUT Birthday di Bukayo Saka è una delle carte più complete e versatili rilasciate finora, grazie al monumentale upgrade alle doppie 5 stelle ( 5 Skill 5 Piede debole ) che lo trasforma in un giocatore senza punti deboli. Analisi della Carta: Un Jolly senza confini. Saka non è più solo un’ala. Con 80 di difesa e una qualità tecnica immensa, può ricoprire praticamente ogni ruolo dal terzino al trequartista, mantenendo sempre un’efficacia massima. OVR: 91 (AD, RM, AS, CC, COC, TS).. SkillPiede: 5 5.. Statistiche Core: Velocità 91, Dribbling 91, Tiro 91, Passaggio 88, Difesa 80. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC FUT Birthday: Bukayo Saka (91) – Il “Little Chili” diventa totale!

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