Autolavaggio pericoloso fatiscente e sporco | titolare multato

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Viterbo hanno effettuato controlli presso diverse attività, tra cui un autolavaggio gestito da un cittadino egiziano. Durante l’ispezione, sono stati riscontrati spazi fatiscenti, sporchi e potenzialmente pericolosi, portando alla sanzione del titolare. L’intervento ha visto la collaborazione di militari, forestali e personale dell’Arpa per verificare le condizioni di sicurezza e igiene dell’attività.

Controlli su varie attività da parte dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Viterbo. Tra questi quello a un autolavaggio gestito da un egiziano, dove il Nil è intervenuto coadiuvato dai militari della stazione di Marta, dai forestali di Montefiascone, nonché dal personale dell'Arpa Lazio. Durante l'ispezione i carabinieri hanno trovato il locale nell'area adibita al lavaggio delle auto con prese a muro senza protezione per l'acqua. Rilevate, poi, le condizioni fatiscenti del ripostiglio: la parete esterna risultava parzialmente priva di mattonelle e all'interno era posizionato il registratore di cassa con presenza di fili elettrici con un allaccio provvisorio.