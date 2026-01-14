Salute | in Sicilia108 farmacie rurali diventeranno presidi rafforzati
Le farmacie rurali in Sicilia spesso si trovano in piccoli paesi montani difficilmente raggiungibili, o in borghi e aree agricole dell’interno dell’Isola poco abitati e lontani dai centri urbani dotati di pronto soccorso, strutture attrezzate per l’assistenza sanitaria e farmacie ospedaliere e dell’Asp deputate alla dispensazione, attraverso la Distribuzione per conto, di farmaci indicati nei. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Controlli dei carabinieri in centro a Bari: presidi rafforzati per le feste
Leggi anche: Carabinieri nel centro di Modena: presidi rafforzati nella movida per garantire sicurezza e legalità
Salute: in Sicilia108 farmacie rurali diventeranno "presidi rafforzati" - Trasformate a livello tecnologico, erogheranno prestazioni come unica presenza delle istituzioni sanitarie in moltissime aree disagiate ... gazzettadelsud.it
Remunerazione farmacie. Sunifar: “Balduzzi vuole chiudere 2mila presidi rurali” - Per l’associazione delle farmacie rurali la nuova proposta del ministero della Salute sul sistema di remunerazione “renderà impossibile mantenere aperti gli esercizi”. quotidianosanita.it
Farmacie rurali, dalla Regione un milione per sostenerle - Un pacchetto di interventi per aiutare le farmacie rurali, cioè quelle di paesi con meno di 5000 abitanti: ma più che aiuti, secondo l'assessore alla salute Riccardi, si tratta di un riconoscimento ... rainews.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.