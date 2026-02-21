Farmacie rurali ER | un presidente da 3 generazioni sfida

Alessandro Magnani, farmacista di Fontanelice, ha assunto il ruolo di presidente delle farmacie rurali in Emilia-Romagna. La sua lunga esperienza, tramandata da tre generazioni, lo ha portato a dedicarsi anche alle consegne di farmaci a domicilio con la sua moto. A 65 anni, affronta questa sfida con passione e determinazione, portando avanti una tradizione familiare. La sua attività rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.

Alessandro Magnani, farmacista e "rider" del cuore, guida le farmacie rurali dell'Emilia-Romagna. Alessandro Magnani, 65 anni, farmacista di Fontanelice, è il nuovo presidente delle Farmacie Rurali dell'Emilia-Romagna. La nomina, avvenuta giovedì scorso, segna una svolta nella rappresentanza di questi presidi sanitari fondamentali per le comunità più isolate della regione, spesso unici punti di riferimento dove mancano altri servizi essenziali. Un riconoscimento arrivato dopo decenni di impegno nel settore e una particolare esperienza durante l'emergenza alluvione del 2023. Una farmacia di famiglia, una storia di impegno.