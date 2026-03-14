FARGO Alle 23.25 su La7 Cinema. Con Frances Mc Dormand, Steve Buscemi e William Macy. Regia di Joel Coen. Produzione Usa 1996. Durata: 1 ora e 38 minuti LA TRAMA Un venditore d'auto del Minnesota oppresso dai debiti decide di far rapire la moglie per poi chiedere il riscatto al ricco suocero. Ma i due delinquenti ingaggiati per il sequestro uccidono due poliziotti durante il ratto.Mandante ed esecutori saranno tutti messi alle corde da una tosta poliziotta (tosta nonostante sia in fase di avanzata gravidanza) PERCHÈ VEDERLO Perchè è uno degli esiti migliori dei fratellacci Coen. Niente da stupirsi se abbia dato il via a una serie TV. Dove cambiano i personaggi, ma non i ritratti al vetriolo, non i paesaggi desolati e disperatissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Fargo", uno degli esiti migliori dei fratellacci Coen

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Fargo (Les frères Coen, 1996)