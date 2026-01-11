LO SPERONE INSANGUINATO Rete 4, ore 16.50. Con Robert Taylor, Julie London e John Cassavetes. Regia di Robert Parrish. Produzione Usa 1958. Durata: 1 ora e 22 minuti LA TRAMA Due fratelli mandano avanti un ranch nel Montana. Uno è stato un famoso pistolero, e ora ha scelto la pace. L'altro lo idolatra e vorrebbe seguire le sue vecchie orme. Uccide due uomini e minaccia di accopparne altri. Il fratello è costretto a fermarlo. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei migliori western degli anni 50, l'età d'oro del cinema della prateria. John Cassavetes allora agli esordi sullo schermo ci regala una performance esagitata e febbrile,mangiandosi tutto il cast. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Lo sperone insanguinato": uno dei migliori western degli anni '50

Leggi anche: Bone Tomahawk: 10 anni fa uscita uno dei migliori horror western di tutti i tempi!

Leggi anche: Marlon brando e il suo film memorabile uno dei migliori western mai realizzati

Garlasco, ecco dove cercare: dna ignoto, soffiata decisiva? | .it.