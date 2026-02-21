Scriabin concert la musica di Soriente

GROSSETO Il recital di Massimiliano Soriente arriva allo Scriabin Concert series, oggi alle Clarisse il nuovo appuntamento della rassegna musicale diretta dal maestro Di Cristofano. L'inizio alle 17.30 per la rassegna organizzata dall'associazione musicale Scriabin, diretta e curata dal maestro Antonio Di Cristofano, direttore dell'Istituto musicale comunale Giannetti. Protagonista della serata sarà il pianista Massimiliano Soriente (foto), giovane interprete impegnato in un percorso di alta formazione e già distintosi in ambito concorsuale. Il costo del biglietto è di 8 euro, ridotto a 6 euro per i soci dell'Orchestra sinfonica Città di Grosseto e di Fondazione Grosseto Cultura e a 3 euro per gli studenti dell'Istituto "Palmiero Giannetti".