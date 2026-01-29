Alla vigilia di una perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, la situazione si fa più tesa. Arriva la denuncia contro l’assistente sociale, accusata di non essere imparziale. La vicenda, che vede coinvolti i due genitori e il loro bambino, continua a far discutere.

Alla vigilia della perizia sulle competenze genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli conosce un nuovo passaggio che acuisce la tensione tra le parti. I genitori dei tre minori, tramite i loro legali, hanno infatti presentato un esposto contro l'assistente sociale incaricata dal Tribunale, contestandone il comportamento nel percorso che ha condotto all'allontanamento dei figli. L'iniziativa è stata assunta dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che hanno depositato la segnalazione sia all'Ordine professionale degli assistenti sociali sia all'ente regionale competente per il servizio sociale del Comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scossone sul caso della famiglia nel bosco: arriva la denuncia per l'assistente sociale: “Non imparziale”

Approfondimenti su Palmoli Famiglia

La famiglia Trevallion torna a far parlare di sé.

Alla vigilia della perizia sulle competenze genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, la famiglia di Palmoli si rivolge contro l’assistente sociale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Palmoli Famiglia

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, perché voto può slittare dopo valutazione Tar; Il Sassuolo ritrova gol, vittoria e concretezza. Si rivedono in campo Berardi e Thorstvedt; Scosse di terremoto in provincia di Palermo e nell'Aquilano; Le scosse elettriche di Trump disorientano le Borse.

SCOSSONE BERGAMO Il presidente Stefano Mascio annuncia le dimissioni dopo la vittoria all'overtime contro Verona: "Capisco benissimo qual è il problema, e quindi ho scelto di fare un passo indietro. Domani mattina ci saranno le dimissioni immediate facebook