Famiglia nel bosco genitori denunciano assistente sociale | Ostile e non imparziale solo 5 incontri con noi e i nostri figli

La famiglia che vive in un bosco ha deciso di denunciare l’assistente sociale Veruska D’Angelo, nominata dal Tribunale. I genitori accusano D’Angelo di essere ostile e poco imparziale. Finora si sono visti con lei solo cinque volte e non sono soddisfatti del suo modo di agire. Ora si attende la decisione dell’assistente sociale, che dovrà decidere se continuare il suo incarico o fare un passo indietro. Il Tribunale potrebbe anche revocare la nomina, lasciando aperta la strada a nuove mosse. La famiglia ha

Arrivati a questo punto, sarà l'assistente sociale a decidere se rimanere o fare un passo indietro. Non si esclude che il Tribunale possa intraprendere la via della revoca La famiglia nel bosco denuncia l'assistente sociale nominata dal Tribunale, Veruska D'Angelo, curatrice dei diritti dei t.

