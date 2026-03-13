Matteo Salvini ha criticato i giudici e gli assistenti sociali riguardo al caso di una famiglia che vive nel bosco. Durante un intervento pubblico, ha chiesto loro dove siano quando i rom si trovano in situazioni di degrado. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione della presenza delle autorità in determinate circostanze. La polemica si inserisce in un contesto di contestazioni pubbliche sui ruoli delle istituzioni.

Matteo Salvini senza freni sul caso famiglia del bosco. Il vicepremier si è scagliato nuovamente contro i giudici e gli assistenti sociali coinvolti nella vicenda di Palmoli, tirando in ballo i gruppi rom in Italia con espressioni fuor di metafora in diretta Tv. “Ci sono migliaia di bimbi che vivono nei campi rom nella m***a” ha detto il segretario della Lega. Il commento sul caso della famiglia nel bosco Matteo Salvini è tornato a puntare il dito contro giudici e assistenti sociali, commentando la vicenda della famiglia nel bosco in collegamento con Dritto e Rovescio su Rete 4. “Non solo magistrati che sono intervenuti a mio avviso, per gli atti che ho letto, per come mi sono documentato, in maniera eccessiva, perché strappare dei bambini a una mamma e un papà è l’ultima delle opzioni” ha detto rispondendo al conduttore Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Salvini contro giudici e assistenti sociali: "Dove sono quando i rom vivono nella m***a?"

