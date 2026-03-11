Famiglia nel bosco Valeria Benatti difende gli assistenti sociali | Non sono ladri di bambini

Valeria Benatti, scrittrice e volontaria coinvolta in un caso di una famiglia nel bosco, interviene per difendere gli assistenti sociali coinvolti. Ella afferma che gli assistenti sociali non sono ladri di bambini e commenta la situazione della famiglia. La sua posizione si basa sulla sua esperienza diretta e sulla conoscenza del contesto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.

Col passare dei giorni le attenzioni sul caso della famiglia del bosco si spostano sulla figura del padre. È stato lui, Nathan Trevallion, ha rivolgere un appello affinché non si organizzino più "presidi o proteste", pur apprezzando la solidarietà mostrata nei loro confronti da molte persone. L'attenzione mediatica, però, forse non giova alla loro causa né aumenta le speranze di potersi ricongiungere ai bambini, soprattutto dopo la decisione di allontanare la madre. Catherine Birmingham, quindi, è tornata nella casa nel bosco, e saluta i figli dal tablet durante le videochiamate concesse, mentre il padre è andato a trovarli nella struttura di Vasto (in provincia di Chieti) accompagnato dalla nonna materna, giunta dall'Australia.