Famiglia del bosco Ecad 14 | Rapporti ristabiliti con i minori il Tribunale potrà rivalutare

Gli operatori della casa famiglia di Vasto riferiscono di aver ristabilito buoni rapporti con i minori, portando alla revoca del trasferimento disposto in precedenza. Il Tribunale potrà ora rivalutare la situazione e le decisioni adottate. La famiglia del bosco, Ecad 14, ha comunicato questa modifica, evidenziando il ritorno a relazioni più positive con i minori coinvolti.

«Gli operatori della casa famiglia di Vasto hanno ripristinato buone relazioni con i minori facendo venir meno le ragioni del disposto trasferimento». Lo afferma, in una nota riportata dall’Ansa, l’avvocata Maria Pina Benedetti, che rappresenta l’Ecad 14 Alto Vastese, gestore del Servizio sociale dei Comuni di Ambito. Le dichiarazioni arrivano all’indomani della visita della Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni nella struttura protetta che ospita dal 20 novembre scorso i tre bambini della cosiddetta “famiglia del bosco”. Durante la permanenza nella casa famiglia, la Garante ha incontrato i minori e ha trascorso del tempo con loro, trovandoli in buone condizioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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