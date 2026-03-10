famiglia del bosco rafforzata vigilanza alla presidente tribunale dei minori

A causa delle minacce e degli attacchi ricevuti sui social media nei mesi recenti, la presidente del Tribunale dei minori dell’Aquila, Cecilia Angrisano, sarà soggetta a un rafforzamento della sorveglianza. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza della stessa, che già beneficia di misure di protezione legate alla sua funzione ufficiale. La nuova disposizione mira a rafforzare la tutela nei suoi confronti.

La notizia, anticipata dal quotidiano il Centro, è stata confermata da fonti qualificate. La presidente era finita nell'occhio del ciclone in seguito all'ordinanza con cui dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan e Catherine, la cosiddetta 'famiglia del bosco', e il conseguente allontanamento dei tre figli in una casa famiglia.

