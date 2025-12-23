I bambini della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimarranno ancora nella casa famiglia, mentre la consulente tecnico d’ufficio incaricata dal tribunale, Simona Ceccoli, avrà 4 mesi di tempo per verificare lo stato ‘psichico’ dei genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. E’ quanto stabilisce l’ordinanza emessa dal tribunale dei minorenni dell’Aquila, presieduto da Cecilia Angrisano, nella quale vengono assegnati 4 mesi alla perita Ceccoli per rispondere ai quesiti posti con una ‘indagine personologica e psico-diagnostica’ ai genitori ma anche ai bambini, che restano nella struttura protetta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia: la decisione del tribunale dei minori

Leggi anche: Famiglia del bosco, il Tribunale dei minori si riserva la decisione: i tre figli restano in casa famiglia in attesa

Leggi anche: Bimbi nel bosco, il Tribunale si riserva la decisione: i minori restano in casa famiglia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Respinto il ricorso, i bambini del bosco restano in casa famiglia; I tre bambini della famiglia nel bosco per ora restano in comunità; I bambini della casa nel bosco restano nel centro protetto; Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura.

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia: la decisione del tribunale dei minori - I bambini della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimarranno ancora nella casa famiglia, mentre la consulente tecnico ... lapresse.it