Famiglia nel bosco i bambini restano nella casa famiglia | la decisione del tribunale dei minori

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bambini della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimarranno ancora nella casa famiglia, mentre la consulente tecnico d’ufficio incaricata dal tribunale, Simona Ceccoli, avrà 4 mesi di tempo per verificare lo stato ‘psichico’ dei genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. E’ quanto stabilisce l’ordinanza emessa dal tribunale dei minorenni dell’Aquila, presieduto da Cecilia Angrisano, nella quale vengono assegnati 4 mesi alla perita Ceccoli per rispondere ai quesiti posti con una ‘indagine personologica e psico-diagnostica’ ai genitori ma anche ai bambini, che restano nella struttura protetta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

famiglia nel bosco i bambini restano nella casa famiglia la decisione del tribunale dei minori

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia: la decisione del tribunale dei minori

Leggi anche: Famiglia del bosco, il Tribunale dei minori si riserva la decisione: i tre figli restano in casa famiglia in attesa

Leggi anche: Bimbi nel bosco, il Tribunale si riserva la decisione: i minori restano in casa famiglia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Respinto il ricorso, i bambini del bosco restano in casa famiglia; I tre bambini della famiglia nel bosco per ora restano in comunità; I bambini della casa nel bosco restano nel centro protetto; Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura.

famiglia bosco bambini restanoFamiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia: la decisione del tribunale dei minori - I bambini della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimarranno ancora nella casa famiglia, mentre la consulente tecnico ... lapresse.it

famiglia bosco bambini restanoFamiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta: quattro mesi per la nuova perizia - Il perito ha quattro mesi di tempo per rispondere ai quesiti posti con una «indagine personologica e psico- vanityfair.it

famiglia bosco bambini restanoFamiglia nel bosco, la decisione ufficiale dei giudici: i bambini restano in casa famiglia per Natale - Famiglia nel bosco, bambini al centro: i giudici decidono sul Natale e sulla tutela dei minori. notizie.it

Famiglia nel bosco, il padre: “Mi sento debole, mi manca la mia famiglia. Manca anche agli animali”

Video Famiglia nel bosco, il padre: “Mi sento debole, mi manca la mia famiglia. Manca anche agli animali”

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.