Milan Pellegatti | Ho scritto a Cesari dopo il gol Mi ha risposto che non c’era un fallo ce n’erano due

Carlo Pellegatti ha scritto a Cesari subito dopo il gol, perché ritiene che ci siano stati due falli e non uno come affermato. Il tifoso e giornalista rossonero ha espresso il suo disappunto in una lettera, chiedendo chiarimenti sull’episodio controverso. Cesari ha risposto che non ci sono stati falli, ma Pellegatti resta convinto che ci fosse un’irregolarità nel colpo di testa di Mariano Troilo. L’episodio ha diviso opinioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Milan-Parma si porta dietro diversi strascichi, dal ko che esclude i rossoneri dalla lotta scudetto al preoccupante infortunio di Loftus Cheek. Ma l'episodio chiave della gara avviene all'80': un gol su colpo di testa irregolare di Troilo viene convalidato dall'arbitro Piccinini, condannando il Diavolo alla sconfitta. Questa mattina, il giornalista e tifoso del rossonero Carlo Pellegatti, si è espresso sull'episodio. Ecco, di seguito, le parole rilasciate in un video pubblicato sul proprio account del popolare social network 'Instagram'. "Il Milan si è fatto sentire con gli arbitri settimana scorsa.

Pellegatti: Ho scritto a Cesari e mi ha detto: 'Non c'è un fallo sul gol del Parma'. E io: 'Ah'. Lui ha continuato: 'Ce n'erano due'. Menomale che il Milan si è fatto sentire!Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo profilo Instagram su Milan-Parma: Il Milan si è fatto sentire con gli arbitri settimana scorsa. Ma si ... milannews.it

