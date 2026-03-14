faccianuvola sul palco Concerto da tutto esaurito

Stasera al Bronson Club di Madonna dell’Albero si tiene il concerto di faccianuvola, con ingresso che si è completamente esaurito. L’evento inizia alle 21 e vede la partecipazione di un pubblico numeroso. I biglietti sono stati venduti completamente, confermando l’interesse verso l’artista e il successo dell’appuntamento. La serata si annuncia all’insegna della musica dal vivo e dell’afflusso di appassionati.

Concerto da tutto esaurito quello di faccianuvola, in programma stasera al Bronson Club di Madonna dell’Albero (apertura dalle 21). Cantante, autore e produttore classe 2002, faccianuvola – nome d’arte di Alessandro Feruda – costruisce un universo sonoro intimo e sognante, sospeso tra elettronica delicata, scrittura emotiva e visioni surreali. Una rapida ascesa la sua, che lo ha reso uno degli artisti più originali del momento con l’album uscito lo scorso anno per Columbia RecordsSony Music Italy, ‘il dolce ricordo della nostra disperata gioventù’. Dopo gli studi di pianoforte iniziati a soli 5 anni e un breve percorso universitario alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - faccianuvola sul palco. Concerto da tutto esaurito Articoli correlati Carmina Burana: tutto esaurito per il Concerto di Carnevale dell’Orchestra Rai a TorinoUna delle partiture più amate dal grande pubblico torna protagonista a Torino per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: i “Carmina... Capodanno da tutto esaurito sul Lago di Garda: le festività natalizie rilanciano il turismo fuori stagioneUn Capodanno quasi tutto esaurito, un Natale animato da mercatini, eventi e spettacoli diffusi e, soprattutto, la sensazione concreta che qualcosa... Una selezione di notizie su faccianuvola sul palco Concerto da... Discussioni sull' argomento faccianuvola sul palco. Concerto da tutto esaurito; Viper Theatre: Disperata Gioventù Club Tour, Faccianuvola in concerto all'Otel di Firenze; Faccianuvola in concerto - Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù Club Tour 2026; LOST FREQUENCIES: le foto del concerto al Fabrique di Milano. Il concerto di Capodanno al Maggio. Dal cinema ai mostri sacri sul palcoA passo di danza e a ritmo di marcia, tra movenze sinuose e ironiche, pompose e inquietanti, febbrili e persino furiose. Come ogni anno torna l’atteso appuntamento con le orchestre della Scuola di ... lanazione.it Cari amici, ho una grandissima notizia da darvi..!! Al nostro concerto di beneficenza del 18 di aprile al Teatro Grande Valdocco di Torino avremo Vandana Shiva, la più grande ecologista del nostro tempo, scienziata, vincitrice nel 1993 del prestigioso premio R - facebook.com facebook Shakira, concerto da record a Città del Messico: oltre 400 mila spettatori. #lapresse #Shakira #messico Guarda il video : x.com