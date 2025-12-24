Capodanno da tutto esaurito sul Lago di Garda | le festività natalizie rilanciano il turismo fuori stagione

Un Capodanno quasi tutto esaurito, un Natale animato da mercatini, eventi e spettacoli diffusi e, soprattutto, la sensazione concreta che qualcosa stia cambiando nel modo di vivere il Lago di Garda fuori dalla stagione estiva. È questo il bilancio delle festività invernali sul versante veneto del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

