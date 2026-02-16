Carmina Burana | tutto esaurito per il Concerto di Carnevale dell’Orchestra Rai a Torino
L’Orchestra Rai ha registrato il tutto esaurito a Torino per il concerto di Carnevale dedicato a Carmina Burana di Carl Orff, causando grande entusiasmo tra gli spettatori. La serata si svolgerà martedì 17 febbraio alle 20, attirando appassionati da tutta la regione che vogliono ascoltare dal vivo uno dei brani più popolari del XX secolo. La sala si riempirà di suoni potenti e di cori vibranti, mentre i musicisti si preparano a interpretare questa composizione iconica.
Una delle partiture più amate dal grande pubblico torna protagonista a Torino per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: i “Carmina Burana” di Carl Orff sono al centro del tradizionale Concerto di Carnevale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma martedì 17 febbraio alle 20.30 all’ Auditorium Rai “Arturo Toscanini”. Il concerto, fuori abbonamento, ha già registrato il tutto esaurito. La serata sarà ripresa da Rai Cultura e andrà in onda in prima TV su Rai 5 giovedì 19 febbraio alle 22.50, offrendo così anche a chi non è riuscito a trovare i biglietti la possibilità di vivere uno degli eventi musicali più coinvolgenti dell’anno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Burana Festival, l'organista tedesco Wolfgang Zerer interpreterà il 'Concerto di Carnevale'
Il Burana Festival ospiterà il celebre organista tedesco Wolfgang Zerer, noto per le sue interpretazioni e il suo talento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I Carmina Burana al Concerto di Carnevale dell’OSN RAI.
Carmina Burana incantano Caracalla, chiusura da tutto esauritoIl tutto esaurito per una delle pagine più significative del repertorio sinfonico-corale del prim novecento, I Carmina Burana di Carl Orff che hanno chiuso la lunga estate del Caracalla Festival 2025. rainews.it
I Carmina Burana arrivano a Taranto in una cornice d'eccezione: la Concattedrale Gran Madre di Dio. Un’opera nata da antichi canti medievali che Carl Orff ha trasformato in un’esplosione di ritmo e passione. Non perdete l'appuntamento. facebook