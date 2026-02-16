Carmina Burana | tutto esaurito per il Concerto di Carnevale dell’Orchestra Rai a Torino

L’Orchestra Rai ha registrato il tutto esaurito a Torino per il concerto di Carnevale dedicato a Carmina Burana di Carl Orff, causando grande entusiasmo tra gli spettatori. La serata si svolgerà martedì 17 febbraio alle 20, attirando appassionati da tutta la regione che vogliono ascoltare dal vivo uno dei brani più popolari del XX secolo. La sala si riempirà di suoni potenti e di cori vibranti, mentre i musicisti si preparano a interpretare questa composizione iconica.

Una delle partiture più amate dal grande pubblico torna protagonista a Torino per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: i “Carmina Burana” di Carl Orff sono al centro del tradizionale Concerto di Carnevale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma martedì 17 febbraio alle 20.30 all’ Auditorium Rai “Arturo Toscanini”. Il concerto, fuori abbonamento, ha già registrato il tutto esaurito. La serata sarà ripresa da Rai Cultura e andrà in onda in prima TV su Rai 5 giovedì 19 febbraio alle 22.50, offrendo così anche a chi non è riuscito a trovare i biglietti la possibilità di vivere uno degli eventi musicali più coinvolgenti dell’anno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

