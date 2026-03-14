Fabiola racconta di aver iniziato a scalare montagne a quattro anni insieme ai genitori e di non aver mai smesso da allora. Originaria di una zona pianeggiante, oggi si dedica all’arrampicata come parte della sua vita quotidiana. La sua passione si manifesta anche nel rapporto con la figlia Sofia, che definisce il suo allenamento. La donna condivide la sua esperienza di salita e di crescita personale attraverso l’attività sportiva.

Nata in pianura ma scalatrice di montagne. "Ho iniziato a quattro anni coi miei genitori, da allora non mi sono più fermata". È la storia di Fabiola Conti, nata a Rho quasi trentuno anni fa e diventata una delle atlete internazionali più forti nello skyrunning, di cui è vicecampionessa europea e per due volte campionessa italiana, oltre ad aver conquistato un bronzo ai Mondiali di corsa in montagna nel 2025 a Canfranc, sui Pirenei. "Un modo per parlare con me stessa e godermi la maestosità della natura", racconta. Fabiola, intanto ci chiarisca un po’ le idee: che differenze ci sono tra trail, skyrunning e vertical? "Sono differenze tecniche. Il trail si corre su terreni abbastanza facili, molto ‘corribili’, anche se in salita si fatica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fabiola, mamma da salita: "Sofia è il mio allenamento"

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