Il sogno olimpico di Sofia e Angelita | mamma e figlia da Bovisio Masciago insieme alla cerimonia d’inaugurazione

Mamma e figlia di Bovisio Masciago hanno assistito alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Mentre si svolgeva la spettacolare coreografia, le due sono state coinvolte in un momento che ricorderanno a lungo. Sono arrivate in città con grandi sogni e ora sono testimoni di un evento che segna una tappa importante per lo sport italiano.

Bovisio Masciago (Monza Brianza), 8 febbraio 2026 – Mentre prendeva forma una delle coreografie che ha aperto le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mamma e figlia si sono trovate immerse in qualcosa di molto più grande di quanto avessero mai immaginato. L’idea dell’Armonia, il dialogo tra città e montagna, tra Milano e Cortina d’Ampezzo, racchiuso nei cinque cerchi olimpici, non era solo uno spettacolo da vedere, ma un’esperienza da vivere. E loro l’hanno vissuta da dentro. Non solo l’emozione del palco, ma quella più intensa e fragile del dietro le quinte: l’attesa, la concentrazione, la consapevolezza di essere parte di un contenitore enorme, mai sperimentato prima.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La batteria di luci e la musica riempiono il cielo di Milano.

